Para o representante do DUS, este projeto "fomenta a melhoria do espaço público em torno do estádio" e representa "um grande benefício", até porque será o Real Madrid a assumir os custos da remodelação de 37.000 metros quadrados de espaço público, com um custo estimado em 13 milhões de euros.



O projeto vai entrar agora num período de discussão pública e vai a 'votos' em abril. Caso receba a aprovação final, as obras começam no verão e devem prolongar-se até 2019.

O município de Madrid aprovou esta uinta-feira o plano especial de remodelação do estádio Santiago Bernabéu, depois do novo acordo com o Real Madrid para ampliar a estrutura e albergar zonas comerciais.José Manuel Calvo, delegado do Desenvolvimento Urbano Sustentável (DUS), e Rita Maestre, porta-voz do município, explicaram em conferência de imprensa, que o plano implica a renovação do estádio merengue, depois de o projeto anterior ter sido chumbado.

