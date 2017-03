O Munique 1860, equipa orientada pelo português Vítor Pereira, regressou às vitórias esta sexta-feira, depois de bater o Würzburger Kickers (2-1) com golos do ex-portista Abdoulaye Ba (67') e Liendl (78'), de penálti. Peter Kurzweg apontou o tento da equipa visitante aos 90'+2.A turma bávara vinha de três derrotas consecutivas e encontra-se agora no 13.º posto da tabela classificativa da 2.ª divisão alemã com 25 jornadas disputadas e 28 pontos somados, ganhando uma margem de sete pontos de diferença para com o último classificado, o Karlsruher.