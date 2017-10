Continuar a ler

É que, ao contrário de grande parte dos estádios onde já jogou, Messi ainda não conseguiu fazer um golo no Nueva Condomina. O argentino já por lá disputou três encontros, dois oficiais e um terceiro aquando da inauguração do recinto, em 2006, num Espanha-Argentina. Será que vai ser desta?



De resto, refira-se que na lista de jogadores com golos no mesmo recinto também não consta o nome de Cristiano Ronaldo, mas no caso do português apenas há um jogo para a história, num nulo em jogo da Taça do Rei de 2010. É que, ao contrário de grande parte dos estádios onde já jogou, Messi ainda não conseguiu fazer um golo no Nueva Condomina. O argentino já por lá disputou três encontros, dois oficiais e um terceiro aquando da inauguração do recinto, em 2006, num Espanha-Argentina. Será que vai ser desta?De resto, refira-se que na lista de jogadores com golos no mesmo recinto também não consta o nome de Cristiano Ronaldo, mas no caso do português apenas há um jogo para a história, num nulo em jogo da Taça do Rei de 2010.

Na próxima semana, na terça-feira, o Barcelona visita o reduto do Murcia, num jogo da Taça do Rei no qual Ernesto Valverde deve operar algumas mudanças na equipa que apresentará em campo. Uma delas pode passar por dar descanso a Leo Messi, algo que o clube murciano parece querer... evitar. Pelo menos é isso que entendemos pelo cartaz de promoção do emblema da Segunda Divisão, no qual o Murcia desafia o craque argentino de uma forma bastante original."Jogaste até na minha inauguração e em onze anos todos estes jogadores já me marcaram... mas tu, depois de dois jogos já por aqui feitos, ainda não o conseguiste", pode ler-se no cartaz de promoção ao encontro, que exibe uma foto do estádio por trás de uma das balizas e ainda contém a lista de todos os futebolistas que ali marcaram golo.

Autor: Fábio Lima