Continuar a ler

Recorde-se que o técnico do Chelsea dispensou Diego Costa mandando-lhe um SMS a dizer que não contava com ele para esta época.



Na quinta-feira, Chelsea e Atlético Madrid divulgaram ter chegado a um Recorde-se que o técnico do Chelsea dispensou Diego Costa mandando-lhe um SMS a dizer que não contava com ele para esta época.Na quinta-feira, Chelsea e Atlético Madrid divulgaram ter chegado a um príncipio de acordo para a transferência de Diego Costa para a formação colchonera.

Diego Costa já está a caminho do Atlético Madrid e na hora de deixar o Chelsea o avançado espanhol, de 28 anos, não esqueceu o treinador, com quem teve uma relação pouco amigável."Não estou magoado com ninguém. Está tudo bem", afirmou Diego Costa, quando questionado se queria deixar algumas palavras para Antonio Conte.