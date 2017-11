Nabil Fékir, jogador do Lyon, está na mira do Real Madrid, segundo avançaram os franceses da SFR Sport.O francês, de origem argelina, agrada a Zinedine Zidade e, com 24 anos, ainda tem grande margem de progressão. Para já cumpre a quinta temporada na equipa principal do Lyon, clube com o qual tem contrato até 2020. Esa temporada, o avançado soma o impressionante registo de 12 golos em 15 jogos.A mesma fonte adianta, porém, que os merengues não estão sozinhos no interesse por Fékir. Barcelona, Manchester United e Juventus também estão atentos ao internacional francês.

Autor: Luís Miroto Simões