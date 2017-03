O médio senegalês Naby Keita, que tem sido uma das figuras do surpreendente RB Leipzig esta temporada, sentiu-se mal no final do encontro deste sábado frente ao Wolfsburgo, acabando por desmaiar no túnel de acesso aos balneários. Assistido de imediato, o jovem jogador de 22 anos recuperou a consciência e foi transportado ao hospital, onde deverá passar a noite sob observação.A partida disputada no Red Bull Arena, em Leipzig, ficou ainda marcada pela morte de um adepto, ainda no exterior do estádio, não resistindo a uma paragem cardíaca, apesar de ter sido transportado de imediato ao hospital. "Isto relega o futebol para segundo plano. Apresentamos as nossas condolências à família", escreveu o RB Leipzig no Twitter na sequência do morte do adepto.Refira-se ainda que o jogo também não correu nada bem à equipa da casa, que se estreou na Bundesliga esta época e ocupa um surpreendente 2.º lugar. Com a derrota por 1-0 frente ao Wolfsburgo, vê agora o líder Bayern mais longe - dez pontos de diferença.