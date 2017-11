Continuar a ler

O valor da multa foi anunciado pelo 'Bild' tendo em conta que este tipo de sanções são calculadas consoante o salário do indivíduo em causa. Já o tribunal de Leipzig informou apenas que a multa seria no valor de seis dígitos. "Sim, há uma multa a esse jogador, mas não posso confirmar essa notícia do 'Bild' sobre o valor. Apenas que é de seis dígitos", afirmou Stefan Blaschke, porta-voz do tribunal.



Refira-se, no entanto, que o jogador de 22 anos já anunciou a intenção de recorrer da decisão judicial.



Naby Keita chegou ao Leipzig em 2016, vindo dos austríacos do Salzburgo, e as boas exibições na Alemanha já lhe valeram a transferência para os ingleses do Liverpool, que vai pagar 70 milhões de euros ao clube germânico, embora o jogador apenas rume a Inglaterra no final desta temporada.

O médio Naby Keita foi condenado pelo tribunal de Leipzig a pagar uma pesada multa, no valor de 415 mil euros, devido a fraude na obtenção da carta de condução. Segundo a imprensa germânica, o jogador natural da Guiné Conacri terá adquirido no seu país uma carta falsa e tentou fazê-la aprovar na Alemanha, o que não lhe foi permitido.Aas autoridades judiciais consideraram como provadas as acusações que pendiam sobre aquele que é uma das grandes figuras do RB Leipzig, rival do FC Porto na Liga dos Campeões. Naby Keita terá apresentado documentação falsificada, em duas ocasiões (em dezembro e janeiro passados), para obter a necessário autorização para conduzir na Alemanha.