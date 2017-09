Continuar a ler

Keita vai falhar os jogos do campeonato alemão frente a Augsburgo, Eintracht Frankfurt e Colónia, mas está disponível para defrontar o Besiktas, na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O craque guineense poderá regressar na visita ao Borussia Dortmund, a 14 de outubro, no encontro que antecede o duelo com o FC Porto.



Recorde-se que o Leipzig ocupa o sexto lugar da tabela classificativa, com sete pontos, a três do líder Dortmund.

O RB Leipzig, rival do FC Porto na Liga dos Campeões, não vai poder contar com Naby Keita nos próximos três encontros na Bundesliga. O médio de 22 anos, uma das estrelas dos vice-campeões alemães, foi suspenso por três partidas devido à expulsão frente ao Borussia Mönchengladbach (2-2), no sábado, após ter chutado a cara de um adversário.Ao tentar chegar à bola, o jogador natural do Guiné-Conacri levantou o pé à altura da cara de Christoph Kramer, campeão do mundo pela Alemanha, atingindo-o e, consequentemente, rebentou o lábio ao seu adversário.

Autor: Lusa