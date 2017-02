NOS VAMOS A VER GANAR AL NAPOLI!!! #uefachampionsleague #napoli #madrid #napoli Uma foto publicada por ROCIO OLIVA (@rocio_g_oliva) a Fev 12, 2017 às 3:47 PST

O Real Madrid receve quarta-feira o Nápoles, em jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e no Santiago Bernabéu vai estar Maradona (símbolo do clube italiano) acompanhado pela namorada. Rocío Oliva já antecipou o duelo deixando um aviso aos merengues: "Vamos ver o Nápoles ganhar".O Nápoles chega terça-feira a Madrid, não fazendo qualquer treino no Santiago Bernabéu. O Real cumpriu esta segunda-feira mais uma sessão de trabalho. Cristiano Ronaldo ficou no ginásio.

Autor: Sandra Lucas Simões