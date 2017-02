Pé esquerdo de Nani coloca o Valencia em vantagem

O Valencia voltou este domingo às vitórias, depois de três jogos sem triunfar (duas derrotas e um empate), batendo no Mestalla o sempre complicado Athletic Bilbao por 2-0. Um triunfo importante para os che, que desta forma passam a somar 23 pontos, no 15.º posto.Titular e a atuar os 90 minutos, o português Nani acabou por ser decisivo, ao abrir o marcador logo aos 13 minutos. Ainda antes do intervalo chegaria o segundo e último golo da partida, apontado por Simone Zaza, aos 45'+1, isto numa partida na qual marcou presença João Cancelo, lançado por Voro em campo aos 79', para o lugar de Martín Montoya.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima