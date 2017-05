Nani, extremo português do Valencia , não teve uma época positiva tanto a nível individual como colectivo e fala-se numa eventual saída. Segundo avança o 'France Football', o campeão francês tem o internacional português na lista de preferências para o caso de Nabil Dirar sair neste mercado de verão.O facto de o Valencia não ter ficado apurado para as competições europeias é um motivo que leva o português a pensar na eventual saída, e ainda por cima o Mónaco está apurado para a Liga dos Campeões.O Valencia contratou Nani há um ano ao Fenerbahçe por 8,5 milhões de euros e a satisfação do clube com o rendimento do jogador não é a melhor já que o português passou muito tempo lesionado e o rendimento não foi o pretendido.