O futebolista, de 30 anos, trabalhava para tentar reforçar a equipa para o embate com o Barcelona, mas as novas moléstias físicas e o facto de haver descanso no campeonato na próxima semana levaram à sua poupança.



O Valencia é 13.º do campeonato espanhol, com 30 pontos, enquanto o Barcelona é segundo, com 60, a 2 do Real Madrid, que tem um jogo a menos.

O avançado Nani vai desfalcar no próximo domingo o Valencia no jogo com o Barcelona devido a uma sobrecarga nos adutores direitos, informou esta terça-feira o departamento médico do clube de futebol.O internacional português lesionou-se durante o jogo com o Real Madrid, a 22 de fevereiro, e desde então falhou os últimos quatro jogos devido a uma contratura muscular na coxa esquerda.

Autor: Lusa