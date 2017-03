Nani não conseguir livrar-se das lesões musculares de que tem padecido ultimamente e vai, por isso, pedir uma segunda opinião para saber o que se passa. O internacional português recebeu autorização do Valencia para consultar um médio de confiança.Lesionado há já três semanas, na partida frente ao Real Madrid, Nani sofreu uma recaída no início da semanas e, de acordo com a 'Marca', terá perdido a paciência, razão por que vai pedir um parecer externo ao clube.O Valencia autorizou Nani a consultar um médico da sua confiança e a consulta terá acontecido já esta terça-feira, uma vez que a sua utilização contra o Barcelona está completamente colocada de parte. Para além disso, ainda segundo a 'Marca', Nani não vai viajar com a Seleção Nacional durante a paragem dos campeonatos para os compromissos internacionais.