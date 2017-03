Nani, ainda a recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda, voltou a falhar o treino desta quarta-feira do, trabalhando à margem da equipa da liga espanhola.O internacional português, que sofreu a lesão a 22 de fevereiro, dia em que o Valência recebeu e venceu o, por 2-1, já falhou três jogos, contra oEmbora não seja ainda certo que Nani não esteja apto para o próximo compromisso do Valência, o treinador do clube che, Salvador Marco 'Voro', já sabe que não conta com o capitão Enzo Perez e com Rodrigo, a recuperar de lesão prolongada, para a receção ao, no sábado, da 27.ª jornada da La Liga.

Autor: Lusa