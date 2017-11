Continuar a ler

Veja os Contas feitas no final da 4.ª jornada da Liga Europa, há já cinco equipas com o passaporte garantido na próxima fase. À Lazio juntam-se ainda Dínamo Kiev, Steaua Bucareste (onde alinha Filipe Teixeira), Zenit e Arsenal. Por outro lado, Everton, Maccabi Telavive e ainda o Vardar são as formações já eliminadas...Veja os resultados e classificações da Liga Europa

Embalado pelo primeiro golo com a camisola da Lazio no passado domingo, Nani teve esta quinta-feira um novo motivo para sorrir. O internacional português, de 30 anos, foi titular pela segunda vez desde que chegou a Itália - já havia entrado nas escolhas iniciais na 3.ª ronda da Liga Europa - e participou no triunfo apertado frente ao Nice (1-0), que coloca a formação de Simone Inzaghi nos 16 avos-de-final da prova.No Olímpico de Roma, a formação que está a surpreender no arranque de temporada na Serie A – ocupa um interessante 3.º lugar – apresentou-se sem a sua principal figura do ataque, o goleador Ciro Immobile, mas contou com a sorte do jogo. Numa altura em que o nulo parecia ser o desfecho mais lógico, eis que os italianos fazem o tento da vitória após um canto, com um autogolo do francês Le Marchand.Com esta derrota, o Nice mantém o 2.º lugar mas viu o Zulte aproximar-se, depois de os belgas terem batido o Vitesse por 2-0, na Holanda.

Autor: Diogo Jesus