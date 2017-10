Continuar a ler

Em jogos entre equipas da primeira divisão, o Rennes foi vencer por 2-1 a casa do Dijon, enquanto o Amiens se impôs, por 2-1, no recinto do Troyes.Estrasburgo e Saint-Etiénnne empataram 1-1 e, no desempate por penáltis, os anfitriões impuseram-se por 5-4.O Lille permitiu ao Valenciennes, da segunda divisão, o empate por 2-2, mas depois resolveu nos penáltis (5-4).O Angers esteve a vencer o Nancy, da segunda divisão, por 2-0, mas deixou-se empatar 2-2, garantindo o apuramento apenas nos descontos (90+3), com tento do croata Pavlovic.O Toulouse venceu o Clermont, da segunda divisão, por 4-2, enquanto o Metz ganhou ao Red Star, da divisão nacional, por 1-0.