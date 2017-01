Continuar a ler

O único tento foi marcado por Sala ao cabecear uma bola que tinha ido à trave.



Cumpridas 20 jornadas, o Mónaco de Leonardo Jardim lidera com os mesmos 45 pontos do Nice, de Ricardo Pereira, e mais 3 do que o tetracampeão Paris Saint-Germain. O único tento foi marcado por Sala ao cabecear uma bola que tinha ido à trave.Cumpridas 20 jornadas, o Mónaco de Leonardo Jardim lidera com os mesmos 45 pontos do Nice, de Ricardo Pereira, e mais 3 do que o tetracampeão Paris Saint-Germain.

Um golo solitário do avançado argentino Emiliano Sala, aos 65 minutos, rendeu esta quarta-feira nova vitória ao Nantes, treinado pelo português Sérgio Conceição, sobre o Caen, em encontro da 20.ª jornada da Liga francesa.Com o quarto triunfo consecutivo no campeonato, Sérgio Conceição retirou a equipa da zona de despromoção e, neste momento, já está em 11.º com 25 pontos, a apenas 3 do sétimo, num campeonato de 20 equipas.

Autor: Lusa