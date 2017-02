Continuar a ler

Com este resultado, o Nantes é 12.º com 33 pontos e dista já seis pontos para a zona de despromoção.



A vitória começou a ser construída logo aos três minutos, através de Bammou, com os visitantes a empatarem graças a uma 'infelicidade' de Dubois, aos 38.



Sala converteu uma grande penalidade, aos 59, e recolocou os homens da casa em vantagem, que foi alargada pelo colombiano Pardo, que tinha entrado pouco antes, aos 79.



O Dijon não reagiu e a expulsão, aos 85 minutos, de Diony, acabou por sentenciar a partida, que deixa a equipa de Sérgio Conceição seis pontos acima dos lugares de descida.



O Nantes, treinado por Sérgio Conceição, venceu esta sexta-feira em casa o Dijon por 3-1 , em jogo da 27.ª jornada da liga francesa, e afastou-se dos lugares de despromoção.A equipa de Sérgio Conceição venceu com golos de Bammou, do argentino Sala, de grande penalidade, e do avançado ex-Sporting de Braga Felipe Pardo, com o Dijon a marcar num autogolo de Dubois.