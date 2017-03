Continuar a ler

No final do encontro de quarta-feira, o treinador do Barcelona reforçou que chave da vitória foi "a fé dos jogadores". "Sabíamos que podíamos marcar-lhes quatro, cinco ou seis golos, mas foi mais complicado do que esperava. É uma vitória que vai para aqueles que sempre acreditaram em nós", disse.

O momento em que o Camp Nou quase foi abaixo

Logo na trágica noite de Paris, treinador e jogadores do Barcelona destacaram que apesar dos golos sofridos a recuperação era possível. Feito o 'luto', como disse Luis Enrique, a mensagem de esperança e motivação foi sendo passada dia a dia. O curioso é que na conferência de imprensa de antevisão do Barcelona-PSG tanto o técnico como Luis Suaréz disseram que os blaugrana iriam lutar "até ao minuto 95". Ora foi precisamente aos 90+5' que Sergi Roberto fez o golo que garantiu a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.Mas as coincidências não se ficam por aqui. Na antevisão da partida, Luis Enrique disse que "se o PSG tinha marcado 4 golos o Barcelona podia marcar 6 ". Ora, seis foram os tentos apontados pelos catalães.

Autor: Sandra Lucas Simões