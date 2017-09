Já todos sabíamos que o PSG tinha pago 222 milhões de euros ao Barcelona por Neymar; já desconfiávamos que o seu salário era astronómico, mas agora ficámos com a certeza. O jornal alemão 'Der Spiegler', citando o 'Football Leaks', revela que o internacional brasileiro ganha 100 mil euros... por dia. Ou seja, a conta bancária de Neymar engorda qualquer coisa como 4 mil euros por hora.De acordo com os documentos, o avançado brasileiro, de 25 anos, recebe anualmente 37 milhões de euros. Simplificando, dá um salário de três milhões de euros por mês.Números astronómicos que dão para fazer vida de rei com toda a facilidade. Por exemplo, a imprensa francesa refere que a mansão que o brasileiro alugou em Paris, construída nos anos 50 do século passado, custa por mês 14 mil euros. Ou seja, em apenas três horas e meia, Neymar paga a renda mensal de uma casa que tem 1.000 metros quadrados repartidos por cinco andares, com elevador, claro está, e um jardim de 5.000 metros quadrados.