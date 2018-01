Continuar a ler

Abidal conta que depois da primeira operação a dor era "insuportável", como se "fosse um vulcão" e que a tem "gravada para a vida"."Quando o médico me informou que tinha de ser operado de novo, fiquei feliz. Foi um sofrimento que não desejo a ninguém ", frisa.

Já passou muito tempo para que Abidal se sinta agora em condições de falar do tumor e consequente transplante hepático com outra tranquilidade mas o antigo jogador do Barcelona relata momentos de grande dor, que não o afetaram só a si."Fiz um vídeo para os jogadores do Barcelona antes de um jogo para os animar, dizendo-lhes para não se preocuparem, que estava ali. Sabes o que me disse Messi? Não nos mandes mais coisas destas, faz-nos mal. Eu não me via assim tão mal, via-me bem e disse-lhes para ganharem ânimo mas eles responderam-me que parecia um cadáver", refere o francês durante uma entrevista a Oliver Dacourt no Canal Plus francês.