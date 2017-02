Continuar a ler

A situação ganhou naturalmente muito impacto no Brasil, levando mesmo o Marcílio Dias a emitir um comunicado, no qual garante que em momento algum citou a tragédia da Chapecoense. "O acidente deixou-nos altamente consternados e o próprio clube manifestou-se, solidarizando-se com o Clube do Oeste do Estado através de nota de luto e de postagens em redes sociais". "Em momento algum a declaração visou desmerecer, diminuir ou denegrir a Associação Chapecoense de Futebol, um exemplo a ser seguido pelo Marcílio Dias em termos de administração, e que temos o total respeito e entendimento de sua grandeza, inclusive antes da tragédia acontecer", pode ler-se na nota publica.









Há declarações lamentáveis e depois há aquilo que Mauro Pereira, vicepresidente do Marcílio Dias, disse esta segunda-feira a propósito da tragédia a envolver a Chapecoense, uma das equipas da região de Santa Catarina e com a qual há uma rivalidade. Ainda que nunca tenha citado diretamente o nome do rival, Mauro Pereira deixa a entender que a Chape beneficiou da tragédia de novembro passado."Não precisamos que o nosso avião caia para que o nosso clube se transforme numa potência do futebol de Santa Catarina e do Brasil. Não precisamos de uma tragédia para fazer o nosso clube crescer e transformar-se num grande", disse o dirigente, durante uma transmissão em direto efetuada no Facebook.

Autor: Fábio Lima