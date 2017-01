Continuar a ler

De referir que, nesta sequência sem derrotas, o Nápoles superou no Estádio da Luz o Benfica, por 2-1, tendo somado oito vitórias e cinco empates.



O Nápoles ampliou para 13 o números consecutivos sem perder, graças a um triunfo por 3-1 na receção ao último classificado Pescara, mantendo-se desta forma a 3 pontos da Roma, no terceiro posto.Uma tarde tranquila no San Paolo, ainda que o primeiro golo tenha tardado em surgir. Apareceu apenas aos 47', por intermédio de Lorenzo Tonelli (47'), abrindo caminho a um triunfo que seria confirmado pelos tiros certeiros de Marek Hamsík (49') e Dries Mertens (85'). Com o jogo resolvido, o Pescara ainda reduziu, de penálti, por Gianluca Caprari, aos 90'+4, mas de pouco serviu.

Autor: Fábio Lima