Na próxima ronda, o Nápoles vai defrontar o vencedor do duelo entre a Fiorentina, de Paulo Sousa, e o Chievo Verona, que se defrontam esta quarta-feira.



Oitavos-de-final da Taça de Itália



Nápoles-Spezia (2.ª), 3-1

Fiorentina-Chievo, quarta-feira (16h30)

Juventus-Atalanta, quarta-feira (19h45)

Milan-Torino, quinta-feira (20h00)

Inter-Bolonha, dia 17 (20h00)

Sassuolo-Cesena (2.ª), dia 18 (16h30)

Lazio-Génova, dia 18 (20h00)

O Nápoles tornou-se a primeira equipa apurada para os quartos-de-final da Taça de Itália ao vencer (3-1) esta terça-feira o secundário Spezia no arranque dos 'oitavos'.A equipa napolitana adiantou-se no marcador logo aos 3', através do polaco Zielinski, mas Piccolo fez a igualdade aos 35'. No entanto, na segunda parte, Giaccherini (55') e Gabbiadini (57') garantiram o apuramento da turma da casa.