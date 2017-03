Continuar a ler

A decisão do Comité Disciplinar da UEFA deverá ser anunciado no dia 23 de março. No caso dos ingleses, está em causa a entrada de um adepto de Arsenal no terreno de jogo, durante o decurso da partida; e no dos alemães volta a ser o arremesso de objetos para o relvado a causa da investigação iniciada pela UEFA.A decisão do Comité Disciplinar da UEFA deverá ser anunciado no dia 23 de março.

A UEFA decidiu instaurar processos disciplinares a Nápoles, Bayern Munique e Arsenal, devido ao comportamento dos seus adeptos nos encontros de terça-feira, relativos à segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.No caso do emblema italiano, o organismo que superintende o futebol europeu quer investigar quais os motivos que levaram a que inúmeros elementos das claques organizadas chegaram ao Estádio de San Paolo várias horas antes do início do encontro com o Real Madrid; mas também puni-los por utilização de ponteiros laser, material pirotécnico e arremesso de objetos para o relvado.