Continuar a ler Gabbiadini saiu do banco aos 72' para empatar a partida aos 77' e Tonelli acabaria por levar os adeptos do Nápoles ao delírio ao fazer o golo da vitória quando poucos já o esperavam, após um passe de Strinic.



No outro encontro antecipado da 19.ª jornada disputado este sábado, o Empoli bateu o Palermo, por 1-0, graças a um golo de Maccarone, de penálti, aos 78'.



Contratado ao Empoli no passado verão, por 10 milhões de euros, Lorenzo Tonelli teve de esperar até este sábado para vestir finalmente a camisola do Nápoles num jogo oficial. E, na estreia, o defesa italiano acabou por ser o grande herói no triunfo (2-1) sobre a Sampdoria, completando a reviravolta mesmo ao cair do pano, aos 90'+5.