O empate deixa a equipa de Nápoles no terceiro posto, a dois pontos da Roma, segunda, e a seis da campeã em título e líder, a Juventus, formação que ainda conta com menos um jogo disputado.A pentacampeã italiana distanciou-se na liderança, ao impor-se por 2-0 no estádio do Sassuolo e beneficiar da derrota da perseguidora Roma no recinto da Sampdoria.O avançado argentino Higuain abriu caminho à Juventus, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, para o triunfo frente ao 16.º classificado, logo aos nove minutos, e o médio Khedira aumentou aos 25', tendo depois a equipa de Turim controlado as operações até ao fim.Com menos um jogo disputado, a 'Juve' aumentou de um para quatro pontos a vantagem sobre a Roma, que esteve por duas vezes em vantagem frente à Sampdoria, graças aos golos de Bruno Peres (cinco minutos) e Dzeko (66'), mas os anfitriões responderam por Praet (20') e Schick (71'), antes de Muriel (73') fixar o 3-2 final.