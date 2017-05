Continuar a ler

Entre os napolitanos e a líder Juventus está ainda a Roma, que venceu também este sábado no terreno do Chievo Verona, por 5-3. El Shaarawy e Salah bisaram e Dzeko fechou as contas pela equipa da capital italiana, que soma agora 84 pontos, a apenas um da 'vecchia signora, a quem vencera na ronda anterior.



O Nápoles manteve este sábado o sonho (muito difícil de se concretizar...) de ainda ser campeão italiano. Em casa, diante da Fiorentina, a turma de Maurizio Sarri venceu por 4-1 e reduziu para 2 pontos a diferença para a Juventus, que apenas joga no domingo. Ora, caso vença, a Vecchia Signora sagra-se logo campeã e deitará por terra tanto os sonhos napolitanos, como os da Roma, que também venceu este sábado.Kalidou Koulibaly (8'), Lorenzo Insigne (36') e Dries Mertens (57' e 64') fizeram os golos da equipa da casa, que pelo meio viu Josip Ilicic reduzir, aos 60', para a formação orientada por Paulo Sousa, que com este mau resultado deixou em risco o seu sétimo posto. É que, caso vença no domingo, diante da Lazio, o Inter iguala a turma viola na tabela, deixando animada essa luta pela a derradeira ronda.

Autor: Fábio Lima