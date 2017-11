O Nápoles segurou este domingo a liderança do campeonato italiano, depois de vencer por 1-0 a Udinese, em jogo da 14.ª jornada da Serie A.Com o português Mário Rui de fora do onze inicial, coube ao brasileiro Jorginho apontar, aos 33 minutos, o golo que deu os três pontos ao Nápoles, que lidera isoladamente, com 38 pontos, mais dois do que o Inter Milão, que no sábado venceu por 3-1 no reduto do Cagliari.

Autor: Lusa