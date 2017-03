O Leicester garantiu a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Na primeira mão tinha perdido por 2-1 . Um tento de Wes Morgan, aos 27 minutos, e outro de Marc Albrighton, aos 54, garantiram terça-feira o apuramento.

Encostaram cabeças, Vardy simulou uma cabeçada... e Nasri foi expulso

Nasri foi um dos protagonistas pela negativa do Leicester-Sevilha (2-0) , tendo sido expulso ao minuto 74. A ação do jogador espanhol motivou críticas que vão muito além do que incidente com Vardy. "Vardy parece estar gordo. E digo isto a sério. Parece até muito. O que é claro é que já não é o mesmo jogador de há cinco anos", disse o treinador irlandês Martin O’Neal, citado pelo 'Sport'.

Autor: Sandra Lucas Simões