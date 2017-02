O inglês Nathan Dyer vai perder o resto da temporada devido a uma rutura do tendão de Aquiles da perna direita contraída no encontro de domingo com o Leicester, anunciou o clube galês esta segunda-feira.O jogador, de 29 anos, saiu de campo aos sete minutos da vitória por 2-0 frente aos campeões ingleses, pelos quais jogou na temporada transata. O extremo será operado e vai falhar o resto da época após ter alinhado apenas em dez partidas, pois esteve lesionado (num tornozelo) entre agosto e novembro.