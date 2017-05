"Trabalhar com ele foi um prazer. O seu trabalho, dedicação, profissionalismo e vontade de vencer foram evidentes dia após dia. Mostrou ser versátil esta temporada, atuando com distinção a lateral-direito. Desejo-lhe o melhor na sua próxima etapa", referiu o responsável do Manchester City ao site do clube.



Entretanto, Navas não foi a única saída comunicada pelos ingleses. Clichy, Caballero e Sagna também deixam o Etihad.

O Manchester City oficializou esta quinta-feira a saída de Jesús Navas, jogador que terminava contrato no final de junho. O espanhol, de 31 anos, estavam nos citizens desde 2013/14, época em que deixou o Sevilha.De resto, o diário 'As' garante que o jogador está já a negociar o regresso à equipa espanhola, com as conversações a estarem no bom caminho.O diretor para o futebol da equipa inglesa, Txiki Begiristain, abordou a saída de Navas, elogiando o jogador.

Autor: Luís Miroto Simões