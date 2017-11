O Barcelona defronta na quarta-feira a Juventus com a perspetiva de se apurar já para a próxima fase e Ernesto Valverde, treinador dos catalães, tem um jogador ‘à bica’. Nada mais nada menos do que Nélson Semedo, lateral-direito ex-Benfica que já conta com dois cartões amarelos. Por isso, se o internacional português for de novo admoestado fica de fora do próximo e último encontro do Grupo D da Liga dos Campeões, precisamente contra o Sporting. De resto, é o único jogador do plantel blaugrana que se encontra nesta situação, em risco para a derradeira jornada da fase de grupos da competição.Nélson Semedo, de 24 anos, tem neste momento três jogos na Champions nesta sua época de estreia no Barcelona. No total são já 13 desafios em todas as provas de um jogador que enfrenta a concorrência de Aleix Vidal mas, ainda assim, volta a ser apontado ao onze.