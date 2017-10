No Atlético Madrid-Barcelona, Nélson Semedo jogou a titular, tendo sido substituído ao minuto 61 por Sergi Roberto, autor do cruzamento que





"Partida muito difícil. Um bom ponto fora de casa. Seguir trabalhando para melhorar sempre", escreveu o lateral-direito português nas redes sociais.No Atlético Madrid-Barcelona, Nélson Semedo jogou a titular, tendo sido substituído ao minuto 61 por Sergi Roberto, autor do cruzamento que Luis Suárez aproveitou para restabelecer o empate . André Gomes, que contribui para a jogada do golo do Barcelona, também jogou a titular, tendo alinhado durante os 90 minutos.

Partido muy complicado un buen punto fuera de casa seguir trabajando para mejorar siempre Visca al barca Vamos juntos! Uma publicação partilhada por Nelson Semedo (@nelsonsemedo50) a Out 15, 2017 às 5:32 PDT

O Barcelona cedeu os primeiros pontos do campeonato no terreno do Atlético Madrid, ao empatar (1-1) sábado, em jogo da 8.ª jornada da liga espanhola. E este domingo, Nélson Semedo comentou a "difícil partida", considerando ainda positivo a conquista de um ponto diante o 3.º classificado de La Liga.