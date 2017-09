Nélson Semedo explicou esta terça-feira o porquê de lhe chamarem MotoGP no Barcelona. O lateral, que tem estado em destaque na equipa catalã, sorriu com a pergunta e respondeu assim."Porque tenho uma caraterística que é dar profundidade ao jogo: consigo subir e baixar muito rápido. É um aspeto que trabalhamos durante o treino e tento sempre aperfeiçoar. Quero continuar com essa alcunha porque seria bom sinal", explicou o defesa.Semedo falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira diante do Sporting, referente à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Autores: Bruno Fernandes e Luís Miroto Simões