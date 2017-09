Nélson Semedo é uma das principais ausências na convocatória do Barcelona para a visita a Girona - este sábado, às 19H45 - referente à 6.ª jornada da Liga espanhola. O treinador dos catalães, Ernesto Valverde, decidiu deixar o internacional português de fora após este ter cumprido uma boa exibição na vitória caseira frente ao Eibar (6-1) , que, inclusive, encantou a imprensa espanhola. A decisão dever-se-á ao esquema de rotatividade que Ernesto Valverde tem procurado implementar na equipa neste início de época. Se assim for, o jogador deverá voltar para o embate com o Sporting, na próxima quarta-feira, no Estádio José Alvalade, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ainda assim, é a primeira vez que o internacional português ficará na bancada.Gerard Deulofeu, Arda Turan e Thomas Vermaelen também ficaram de fora, por opção. Por outro lado, o português André Gomes, que não tinha sido convocado frente ao Eibar, voltou às escolhas do treinador dos culés, juntamente com Paco Alcácer e Samuel Umtiti.