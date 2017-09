Continuar a ler

Nélson Semedo será titular amanhã, recuperando o lugar depois de ter sido poupado diante do Girona (suplente não utilizado). O internacional português (6 jogos) regressa a Portugal para defrontar o eterno rival do ‘seu’ Benfica, cinco anos depois de ter sido indicado como potencial reforço... do Sporting de Sá Pinto, quando se preparava para concluir a sua formação no Sintrense e a meses de rumar à Luz. Depois de um empréstimo ao Fátima e de duas épocas a crescer no Benfica B, Semedo fez 65 jogos pela equipa principal das águias, entre 2015/16 (18 e 1 golo) e 2016/17 (47 e 2 golos). Foi bicampeão, portanto.



Saldo por desequilibrar



Contra o Sporting fez apenas três jogos e o saldo não poderia ser mais equilibrado: uma derrota (1-0), na Supertaça de 2015, na sua estreia pela águia; uma vitória (2-1), na 1ª volta da época passada, na Luz e determinante para alargar para 5 os pontos de vantagem sobre o Sporting na Liga, afundando os leões; e um empate (1-1), na 2ª volta dessa época, em Alvalade e crucial para manter o Benfica na liderança da prova, não perdendo terreno para o FC Porto. Agora no Barcelona, será hoje o porta-voz do grupo na conferência de imprensa.

Transferência sensação do Barcelona no defeso, sobretudo pelos 30,5 milhões pagos pelos catalães ao Benfica, Nélson Semedo vai trilhando o seu caminho na tentativa de se consolidar como primeira opção para Ernesto Valverde. O lateral-direito ainda não tem esse estatuto, mas está no bom caminho, como prova a gestão de esforço a que teve direito com o único propósito de ganhar fôlego para defrontar o Sporting.

