Contratado no arranque da temporada ao Benfica, a troco de 30,5 milhões de euros, Nélson Semedo tardou a convencer no Barcelona, chegou até a ser criticado, mas parece já ter corrigido esse arranque em falso. De tal forma que, segundo o 'Sport', o lateral português é mesmo visto como um dos melhores reforços dos culés, a par de Paulinho."O português cometeu um ou outro erro nos primeiros jogos, mas a partir daí demonstrou carácter, personalidade e também qualidade. Rápido como poucos no plantel, Semedo deu solidez defensiva e também soluções a nível ofensivo, já que não tem problemas em subir quando lhe deixam espaço. Consciente das suas capacidades, Valverde está a protegé-lo, dando-lhe descanso com alguma frequência, ainda que, se continuar assim, a posição de lateral direito será sua nos jogos grandes", pode ler-se na análise feita, que atribui ao português nota 9 (de 0 a 10).

Autor: Fábio Lima