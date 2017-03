Continuar a ler

Italiano favorito



Mas nem todos estão contra Wenger, como o antigo guarda-redes Jens Lehmann. "É muito difícil substituir a inteligência. Com tudo aquilo que fez pelo clube, não merece sair", disse o alemão. Com o treinador português do Monaco na lista de candidatos, é Allegri aquele que reúne mais consenso na imprensa inglesa. O técnico da Juventus, de 49 anos, termina contrato com os italianos em 2018 e, de acordo com o jornal transalpino ‘Il Tempo’, terá feito um ultimato à vechia signora para acertar a renovação do vínculo – pede cinco milhões de euros limpos por ano, um contrato de quatro épocas e mais poder – este mês, ou então sairá de Turim no final da época... (para o Arsenal?)Mas nem todos estão contra Wenger, como o antigo guarda-redes Jens Lehmann. "É muito difícil substituir a inteligência. Com tudo aquilo que fez pelo clube, não merece sair", disse o alemão.

O jogo ainda nem tinha começado... e já pediam a saída de Wenger

No comando técnico do Arsenal desde... 1996 (!), Arsène Wenger parece ter os dias contados nos gunners. A humilhação de terça-feira na Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique – derrota em casa (1-5) – fez com que os adeptos perdessem a paciência com o francês de 67 anos, multiplicando a onda de contestação ao treinador. ‘Wenger para a rua’ é, por estes dias, um dos cânticos mais ouvidos no Emirates, estádio que recebe cada vez mais cartazes com pedidos à direção para não renovar contrato com o técnico.Com um possível projeto de reestruturação em marcha, nomes com Massimiliano Allegri, Luis Enrique, Diego Simeone, Thomas Tuchel, Eddie Howe e Leonardo Jardim são alguns dos nomes apontados pelas principais casas de apostas britânicas à sucessão do ‘eterno’ Wenger.

Autor: Diogo Jesus