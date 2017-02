Continuar a ler

Quando questionado acerca de Ancelotti, o guarda redes de 30 anos nega qualquer descontração por parte do técnico e defende que todo o conjunto reconhece os seus objetivos e vontade de trabalhar. "Nós sabemos o que é mais importante, queremos ganhar troféus. A nova equipa técnica não chegou aqui e disse: 'Vamos descontrair e depois vê-se o que acontece'. Não é esse o caso. Querem tanto ganhar quanto nós. Quem pensar que pode relaxar aqui, está na profissão errada", adiantou.



O Bayern vai defrontar o Arsenal, a contar para a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campões, e o guardião valorizou o adversário, mantendo ambas as equipas a um nível muito equiparado. "Nós sabemos por experiência que, contra oponentes fortes, tudo pode acontecer, qualquer pormenor pode fazer a diferença. O Arsenal gosta de ter a bola, nós também gostamos. Tal como nós, eles [Arsenal] tiveram altos e baixos, momentos fantásticos e jogos mais pobres. Não são o sorteio ideal para nós, mas nós também não somos o melhor [sorteio] para eles", concluiu o guardião alemão.

Manuel Neuer, guarda redes do Bayern Munique, partilhou algumas preocupações relativamente ao desempenho dos bávaros esta época, em declarações ao jornal inglês 'The Observer', este domingo. O guardião germânico não se contenta com o nível de futebol que o Bayern tem apresentado, ainda que esteja isolado na liderança com mais sete pontos do que o segundo classificado. Neuer acredita que o líder do campeonato já não faz 'tremer' os mais 'pequenos' e que a hegemonia bávara tem de ser reposta em campo."Nós [Bayern] sabemos que não temos chegado ao nível que queremos. Queremos jogar muito bom futebol, queremos jogar um futebol dominador. Não apenas bom futebol (...) Os oponentes da Liga têm ganhado alguma confiança contra nós e sentem que podem mesmo pontuar. Temos de acabar com isso e mostrar que nós é que decidimos sempre o que acontece no relvado", afirmou o internacional alemão.