Continuar a ler

No entanto, de acordo com o jornal 'Bild', a lesão do guardião germânico, de 31 anos, é séria e este arrisca-se a mais uma longa paragem, de alguns meses, pois precisaria de ser operado novamente.



Desta forma, Carlo Ancelotti seria obrigado a recorrer novamente a Sven Ulreich, habitual suplente de Neuer. O guarda-redes de 29 anos apenas fez 12 jogos oficiais pelo Bayern desde que foi contratado em 2015, sofrendo 13 golos e registando três derrotas (somou ainda 8 vitórias e um empate). No entanto, de acordo com o jornal 'Bild', a lesão do guardião germânico, de 31 anos, é séria e este arrisca-se a mais uma longa paragem, de alguns meses, pois precisaria de ser operado novamente.Desta forma, Carlo Ancelotti seria obrigado a recorrer novamente a Sven Ulreich, habitual suplente de Neuer. O guarda-redes de 29 anos apenas fez 12 jogos oficiais pelo Bayern desde que foi contratado em 2015, sofrendo 13 golos e registando três derrotas (somou ainda 8 vitórias e um empate).

Depois de ter regressado no final de agosto à competição após recuperar de uma fratura no pé esquerdo sofrida ainda na época passada - na 2.ª mão dos quartos-de-final da Champions, frente ao Real Madrid, a 18 de abril -, o guarda-redes Manuel Neuer voltou a lesionar-se no mesmo pé durante o treino desta segunda-feira do Bayern Munique.O clube alemão confirmou a lesão através do respetivo site oficial, acrescentando que o capitão da equipa bávara iria falhar a visita ao terreno do Schalke 04, agendada para esta terça-feira, a contar para a 5.ª jornada da Bundesliga. O Bayern adiantou ainda que Neuer será reavaliado amanhã.