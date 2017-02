Continuar a ler





"Quando o vi Chelsea esta temporada pareceu-me sempre uma equipa com o equilíbrio adequado e se Mourinho diz isso talvez seja com alguma malícia, pensando que está perante o equilíbrio de uma equipa com selo de campeã."



"Mourinho está à procura desse mesmo equilíbrio, sabendo que no United tem de ser um pouco mais expansivo na forma como coloca a equipa a jogar", encerrou Neville. "Nunca vi um jogo que me tivesse deixado a ideia de que estava perante uma equipa verdadeiramente aborrecida. Vi o jogo em casa do [Manchester City] e eles foram fantásticos, resilientes quando foi necessário. Vi-os praticarem futebol de grande qualidade", prosseguiu o antigo lateral-direito dos red devils, fazendo outra referência menos simpática ao treinador português:

"É provável que Mourinho esteja a sentir inveja. Talvez o tenha dito como elogio, porque quando vejo os jogos do Chelsea, parece-me uma equipa equilibrada, com a mistura certa do que gostarias de ter [na tua equipa]", assinalou Neville nos comentários que fez no prograda 'Monday Night Football', da estação britânica de televisão, Sky.