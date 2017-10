Continuar a ler

"Naquela que é uma altura importante na sua história, os donos do clube determinaram que é no melhor interesse do Newcastle United e dos seus fãs que seja colocado à venda", acrescentaram.Os donos explicam que deram início ao processo de "identificar possíveis novos donos" que possam "garantir investimento sustentado e dedicação" à formação inglesa, sendo que estão abertos a que a venda possa acontecer "com a oportunidade de atrasar parte das verbas" pagas pela troca de mãos, com vista a possibilitar à nova gerência o investimento no plantel de futebol e infraestruturas.O Newcastle, que esta temporada regressou ao 'convívio dos grandes' na liga inglesa, em que é nono, foi quatro vezes campeão de Inglaterra (1905, 1907, 1909 e 1927), seis vezes vencedor da Taça de Inglaterra e conquistou ainda um troféu europeu, a Taça das Cidades com Feiras, em 1969.Mike Ashley comprou uma posição maioritária na formação inglesa em 2007, através da St. James Holdings Limited, e teve ainda uma percentagem de 9,82% no clube escocês Rangers até junho desde ano, entretanto vendida.