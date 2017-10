Apesar de ter chegado ao Newcastle United há pouco mais de dois anos - foi contratado no verão de 2014 mas continuou emprestado ao Nottingham Forest mais uma época -, Jamaal Lascelles tornou-se rapidamente numa das figuras da equipa orientada por Rafael Benítez e assinou esta sexta-feira a renovação do contrato com os magpies até 2023.Com apenas 23 anos, o jovem defesa central inglês já foi o capitão da equipa durante a época passada, na qual o Newcastle garantiu a subida à Premier League. Esta temporada, Lascelles só não foi titular no jornada inaugural da Premier League, somando já sete jogos e dois golos.As boas exibições valeram-lhe mesmo a nomeação para o troféu de jogador do mês de setembro na liga inglesa - Sergio Agüero e Kevin de Bruyne (Manchester City), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), Álvaro Morata (Chelsea), Romelu Lukaku (Manchester United) e Harry Kane (Tottenham) são outros candidatos