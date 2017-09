Continuar a ler

Os jornalistas insistiram, mas Neymar não adiantou muito mais: "Já falei sobre isso, as pessoas falam muitas coisas que não são verdade. Dentro do balneário já está decidido", repetiu.







Neymar tem duas caras? Da reação ao golo de Cavani à festa com Daniel Alves

Neymar não fugiu às questões, mas não esclareceu muito. O internacional brasileiro falou publicamente pela primeira vez sobre a polémica com Cavani, afirmando que não há qualquer desentendimento entre os dois."Inventam muitas histórias, falam demais. Falam coisas que não sabem, tentam entrar no nosso balneário e acabam por falar demais. Falam coisas que não existem, mas está tudo certo", disse Neymar, após a vitória do PSG frente ao Bayern Munique, por 3-0, em jogo da Liga dos Campeões.