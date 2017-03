Para Neymar é tudo uma questão de confiança. Como tal é a médicos externos que recorre e não aos do Barcelona. De acordo com o, o jogador brasileiro nunca perdoou o diagnóstico errado a propósito da final da Taça do Rei em 2014 diante doque quase o impediu de disputar o Mundial que o Brasil organizou.Desde então, o Neymar, de 25 anos, recorre à ajuda do preparador físico Ricardo Rosa e do fisioterapeuta Rafael Martini, que conhecia bem do Santos. Os dois criaram planos de trabalho específicos para o futebolista brasileiro cumprir em casa e os resultados têm sido bons.Recentemente, após vitória por 6-1 perante o Paris Saint Germain , o n.º 11 queixou-se de dores na perna esquerda e foi a estes que recorreu.