O internacional brasileiro admitiu, no entanto, que vencer troféus pela seleção brasileira ou pelo Paris Saint-Germain pode ser decisivo para finalmente quebrar o domínio Messi-Ronaldo.



"Pode ser que sim, se tudo der certo este ano, que fique mais perto do troféu", comentou.



Neymar, que estava entre os três finalistas para o prémio 'The Best', não contestou o mérito de Cristiano Ronaldo pela conquista de mais um troféu de melhor do Mundo."É um 'cara' que vem fazendo história no futebol, então acho que tem de ser respeitado, tanto ele como o Messi. São duas grandes figuras do futebol mundial. Estou muito contente por estar entre os três, por estar na mesma luta pelo título", afirmou Neymar.

Autor: Lusa