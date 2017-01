Continuar a ler

O avançado brasileiro não perdeu tempo e, antes mesmo de ter tempo para 'desanuviar' do jogo, fez duas publicações no seu Instragram referentes ao incidente que mais deu que falar no encontro."HAHAHAHAHAHA" e "Hahahhaahaha, houve até pénalti", foram os comentários, acompanhados por uma imagem e um vídeo, do internacional brasileiro na sua rede social.