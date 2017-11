"Estou muito bem em Paris. Estou motivado para ser um jogador que dê tudo dentro de campo. É uma coisa que me está a incomodar muito, não tenho nenhum problema com Cavani e com o treinador. Eu quero que, desde já, parem de inventar histórias de que estou com problemas com Emery. Não vim para criar confusão, vim para contribuir e para ajudar meu treinador. É uma coisa que vem incomodando, sim, até conversei sobre isso com o Tite. Então peço que parem, sejam corretos, não tem nada de mais", afirmou, reforçando que está satisfeito em Paris.



"Não estou chateado. Vim com vontade própria, de dizer o que eu penso. Sou realista, não gosto de burburinhos, de histórias. O que eu falo de incómodo é sobre pessoas que pensam que sabem de tudo e não sabem. É mais fácil vocês ouvirem da minha boca. Não tenho nenhum problema no PSG, o que me incomoda é a pressão da imprensa. Sou um jogador que gosta de vencer, de títulos e eu fui para o PSG para isso. Estou feliz, estava feliz quando deixei o Barcelona e sou feliz agora", disse.

"Parem de inventar histórias de que estou com problemas com Emery". As palavras são de Neymar, que explodiu na conferência de imprensa após a vitória do Brasil frente ao Japão (3-1) . O avançado desmentiu todos os rumores que o dão como insatisfeito no Paris SG, alegadamente devido à má relação com o treinador Unay Emery

Autor: Bruno Dias