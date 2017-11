Com Messi a iniciar o jogo frente à Juventus no banco e a ficar em branco em Turim, os maiores perseguidores de Ronaldo no que toca à lista de melhores marcadores surgiram em Paris. Cavani e Neymar bisaram na goleada aplicada ao Celtic e estão ambos mais próximos de CR7, quando falta apenas uma jornada para o fim da fase de grupos. Com o bis, os avançados do PSG chegaram aos 6 golos nesta edição e juntaram-se a Harry Kane (Tottenham) e Ben Yedder (Sevilha) no quarteto que pressiona Cristiano Ronaldo.Já Messi continua com três golos mas ainda tem tempo para intrometer-se na luta, até porque o Barça já está qualificado.